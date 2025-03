Avis, il nuovo consiglio. Novelli resta presidente

CITTÀ DI CASTELLO – L’Avis sezione di Città di Castello ha eletto il nuovo consiglio direttivo che è composto da Marcello Novelli (confermato presidente), dall’avvocato Michele Bianchi (vice) e da Marco Tasegian, Otello Capacci, Alessandra Gasperini, Federico Alberti, Francesco Bucci, Rodolfo Celestini, Marco Grosso, Luciana Ranieri, Alessandro Sabini, Ughetta Saturnini, Paolo Tognelli. Novelli guiderà l’Avis per altri quattro anni affiancato dal vice presidente Michele Bianchi, segretario Marco Tasegian, tesoriere Otello Capacci mentre il direttore sanitario sarà sempre il dottor Pietro Tasegian e l’addetto contabile e di bilancio Biccheri.

Durante l’assemblea, il presidente ha evidenziato come nel 2024 i mille 586 soci dell’Avis hanno effettuato 2 mila 441 donazioni di cui 2 mila 275 di sangue intero e 166 donazioni di plasma "contribuendo in maniera fattiva a soddisfare le necessità di sangue degli ospedali della nostra regione. La grande partecipazione alle elezioni ha determinato il rinnovamento del consiglio direttivo con l’ingresso di nuovi consiglieri in gran parte giovani, che porteranno il loro impegno nella mission dell’associazione impegnata a promuovere la donazione del sangue".