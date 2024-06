"Avanti tutta days" . Giornate di sport salute e solidarietà

Avviati ieri gli “Avanti Tutta Days” 2024 che animeranno il percorso verde di Pian di Massiano fino a domenica a cura della Fondazione Avanti Tutta. La tre giorni di evento è sostenuta da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Cesvi attraverso il Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. "Inauguriamo questa XII edizione con entusiasmo – dichiara il Presidente della Fondazione Avanti Tutta, Federico Cenci – e una grande voglia di tenere vivi i valori che ha diffuso in vita mio fratello Leonardo".