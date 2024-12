Auto storiche, sfilata per solidarietà

CITTÀ DI CASTELLO – "Quattro ruote fra storia e solidarietà": si svolgerà sabato 7 dicembre l’iniziativa del club auto moto storiche Altotevere guidato dal presidente Giovanni Maria Rossi al Centro di accoglienza San Giovanni in località Giove. "Siamo venuti a conoscenza dell’estrema necessità di alcuni ausili ed apparecchiature elettromedicali e anche con l’aiuto di alcuni benefattori abbiamo provveduto ad acquistarli", ha detto Rossi. La cerimonia di consegna si svolgerà sabato 7 dicembre dalle ore 15 in poi al centro accoglienza San Giovanni. Il pomeriggio sarà allietato da un’esibizione musicale degli allievi e dei professori della scuola Pascoli. "Siete invitati a partecipare anche con le vostre auto classiche che potranno essere messe a disposizione di qualche ospite della struttura per un breve giro nelle vicinanze", ha concluso Rossi.