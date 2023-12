Città di Castello patria dei centenari: il loro video di auguri

Città di Castello (Perugia), 23 dicembre 2023 – Auguri senza dubbio originali quelli che provengono dal Comune di Città di Castello attraverso un video di sette dei 21 centenari tifernati, orgoglio della città e memoria storica della comunità locale.

Auguri dai centenari di Città di Castello

“Per augurare buon natale e buon anno - spiega il sindaco Luca Secondi - abbiamo deciso questa volta di fare un breve video attraverso il saluto e la voce di persone, cittadine e cittadini, a noi molto care che hanno raggiunto e talvolta superato il traguardo del secolo di vita. Sette dei nostri 21 centenari, hanno accettato di buon grado assieme alle rispettive famiglie di essere protagonisti di questo video di auguri. Loro che hanno dato tanto e tanto ci hanno trasmesso in termini di valori e ideali oggi sono qui a ribadire con orgoglio e senso di appartenenza gli aspetti della vita che contano davvero, quelli che sono alla base della nostra comunità unita e forte più che mai proprio in questo periodo che precede il Natale e il nuovo anno, pronta ad affrontare le nuove sfide”, afferma il sindaco Secondi nel video che prosegue poi con gli auguri affettuosi dei sette ultracentenari della città: Ferdinando Tascini (100 anni, ex carabiniere, ricorda l'ufficio stampa del Comune, ultimo carceriere di Benito Mussolini a Campo Imperatore), Concetta Veschi (100 anni, tra le prime donne a dirigere un ufficio postale in Italia), Italo Benucci (100 anni, maestro dell'arte della tessitura a telaio), Giuditta Maria Mazzei (102 anni, simbolo di una grande famiglia), Pia Galeotti (100 anni, esperta maglierista), Annunziata Giambi (100 anni, al vertice di una famiglia extra-large, 7 figli, 11 nipoti e 10 pronipoti) e Giovanni Talamelli (100 anni maestro orologiaio dei record con oltre tremila riparazioni annue in 60 anni di attività nello storico laboratorio di famiglia).