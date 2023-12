Attivate nuove linee di pubblica illuminazione

CORCIANO - L’assessore alle manutenzioni del Comune di Corciano, Stefano Gabrielli ufficializza l’attivazione di nuove linee di pubblica illuminazione. Oltre a dettagliare l’entità dell’investimento complessivo, pari a circa 120 mila euro, annuncia tre nuovi punti luce sull’Area Verde di Capocavallo limitrofa all’Aper 90, 3 nuovi punti luce in Via Firenze (incrocio con Via Govoni ) a Corciano e 17 punti luce in Via Sella a San Mariano, insieme alla completa illuminazione del percorso pedonale da Via Sella a Viale Unità d’Italia. Si tratta del prosieguo di un percorso che era stato intrapreso fin dallo scorso anno con l’intervento su Via delle Rose e Via del Sole. Nel corso del 2023, invece, è stata prevista l’installazione di 27 nuovi punti luce lungo Via del Bosco sul Colle della Trinità, ed ancora ulteriori 20 punti luce su Via Einaudi, la strada di collegamento tra Strozzacapponi e San Mariano, da sempre molto buia, oltre alla completa illuminazione del percorso pedonale limitrofo al Golf Club di Perugia.