"Attestato di fiducia, avanti con i progetti in cantiere"

"E’ un grande attestato di fiducia da parte dei cittadini che ci hanno votato in modo così ampio", dice a caldo Letizia Michelini che sfiora l’80% delle preferenze con la lista "Un impegno comune" e che rivolge un pensiero "alla grande determinazione di tutti i consiglieri che hanno lavorato instancabilmente per questo risultato, senza di loro non ce l’avremmo mai fatta. Pensiamo che i nostri cittadini abbiano voluto riconoscere la qualità del lavoro svolto in questi anni insieme ai consiglieri". Letizia, una laurea in giurisprudenza, libera professionista lavora come consulente aziendale e ieri ha ricevuto i complimenti dai numerosi cittadini che attendevano i risultati elettorali nei pressi del Comune e dai rappresentanti istituzionali dei comuni dell’Altotevere. Gli obiettivi per i prossimi cinque anni di mandato? "Consolidare i risultati raggiunti con la nostra buona amministrazione e terminare i progetti e i cantieri che abbiamo già iniziato. Poi ci sono le nuove sfide, a partire dal cambiamento climatico, passando per la scarsità della risorsa idrica e la questione legata alle comunità energetiche altro grande progetto che abbiamo in mente per il nostro territorio", conclude Letizia Michelini, pronta a mettersi subito al lavoro.