Attesi oltre 200 piloti alla “Cronoscalata della Castellana“

ORVIETO Dal 13 al 15 ottobre sono attesi oltre 200 piloti per la Cronoscalata della Castellana, la storica gara automobilistica in salita anche quest’anno valida, per la terza volta, come finale nazionale del Trofeo italiano velocità Montagna. Un’edizione speciale 2023, la 50esima, presentata dal presidente dell’associazione “La Castellana“, Luciano Carboni, alla presenza del sindaco Roberta Tardani, del vicepresidente Aci Terni, Federico Giulivi, della pilota Debora Broccolini. Ospite d’eccezione l’ex pilota di F1, Emanuele Pirro, cinque volte vincitore della 24 ore di Le Mans e da pochi mesi alla guida del McLaren Young Driver Programme, l’accademia dei piloti della scuderia britannica il cui Team Principal è l’ingegnere orvietano Andrea Stella.