"Attenzione ai ladri". E scatta l’allerta via chat

"Prestate la massima attenzione, ci sono dei ladri che si aggirano di notte anche nel nostro quartiere". Il messaggio rimbalza sulle chat di WhatsApp dedicate e così Case Bruciate corre ai ripari e si protegge - come può - dai

ladri. Perchè soprattutto nell’ultimo periodo, si sono verificati furti nella zona non lontana dalla stazione Fontivegge. "Sono arrivati di notte e hanno rubato nel mio magazzino. Hanno portato via materiale da lavoro", la denuncia di un residente che vive da anni nel quartiere. Ma non è l’unico ad aver ricevuto la ’visita’ dei malviventi. "Anche nel nostro condominio in via Villa Glori sono entrati qualche giorno fa - è la segnalazione di un altro residente a Case Bruciate - Hanno sfondato le porte di alcune cantine sul piano interrato e portato via di tutto". L’allerta resta alta, anche perchè i furti

in zona stanno aumentando. I residenti vigilano, si scambiano informazioni tramite chat e si aiutano a vicenda. E stanno valutando pure l’idea di creare un Comitato di quartiere.