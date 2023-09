Ast, piano industriale. Sindacati a muso duro

TERNI – I sindacati dei metalmeccanici (Fiom, Fim, Uilm, Ugl e Fismic) chiedono un incontro urgente alla governatrice Donatella Tesei e al sindaco Stefano Bandecchi, nonché ai parlamentari eletti in Umbria, per avere lumi sull’accordo di programma di Arvedi Ast e sul relativo piano industriale, annunciato un anno e mezzo fa. "È finito il tempo degli annunci e della propaganda - attaccano i sindacati – ormai si è perso il conto delle possibili date utili per la sottoscrizione dell’accordo di programma, propedeutico alla discussione

sul dettaglio del piano industriale. Ci risulta che l’accordo sia all’attenzione della Commissione Europea con due fondamentali nodi che, ad oggi, non sono stati sciolti, ovvero l’energia e le infrastrutture. Il Ministero delle Imprese nella riunione del 26 maggio scorso aveva indicato

i primi giorni di luglio come periodo utile per un aggiornamento e verifica dell’accordo di programma, quella convocazione non è mai arrivata e ancora restiamo in attesa". Da qui le richieste d’incontro ai rappresentanti istituzionali, il 19 e 20 ottobre.