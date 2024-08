Assisi tra turisti e controlli. Navette gratuite per il centro. Ma anche verifiche sui tavolini

Settimana di Ferragosto, culmine dell’estate, nel segno delle celebrazioni (si sono concluse quelle per Santa chiara e San Rufino), dell’accoglienza, dell’intrattenimento, ma anche dei controlli, a cominciare da quelli sull’occupazione abusiva di suolo pubblico. Questi ultimi li ha effettuati la polizia locale e in questi giorni sono state emesse le prime ordinanze, nei confronti di attività di ristorazione con tavolini all’esterno del centro storico, che impongono la rimozione della occupazione in eccedenza rispetto a quella autorizzata, così da riconsegnare alla fruibilità pubblica spazi non secondari. Sul fronte dell’accoglienza, in previsione di un grande afflusso turistico in questi giorni, l’amministrazione comunale ha deciso di istituire le navette gratuite che collegano Santa Maria degli Angeli al centro storico. Il provvedimento è in già in vigore e durerà fino a domenica prossima, 18 agosto, dalle 10 del mattino fino alle 20, tutti i giorni. La navetta gratuita parte dai parcheggi della stazione ferroviaria e del teatro Lyrick – a pagamento – verso il centro storico della città, con tappa al parcheggio Giovanni Paolo II. E’ sempre attivo, inoltre il servizio "Assisi per tutti", anche questo gratuito, che nei giorni festivi consiste nella messa a disposizione di un mezzo riservato ai visitatori con disabilità motoria e loro accompagnatori per consentire, con partenza da piazza Giovanni Paolo II, di accedere fino alla piazza Inferiore di San Francesco e ritorno. Lo stesso tipo di servizio sarà disponibile nell’area del parcheggio di porta Nuova. Sul fronte dell’intrattenimento oggi prende il via DeMusicAssisi, primo festival di musica medievale in Umbria mentre continua, alla Rocca maggiore, nel Giardino degli Incanti, il progetto "Cinema alla Rocca".