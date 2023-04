Assisi mette in campo il suo show Un’estate di musica, cultura e arte

Vuole giocare di anticipo il Comune che ha presentato il programma degli eventi culturali, musicali e di intrattenimento che si svolgeranno in Assisi e negli altri centri da maggio a ottobre. "Un programma di eventi, di cultura, di arte, per stare insieme, con il Comune che si è impegnato a coordinare, organizzare, gestire e supportare gli altri soggetti coinvolti", ha sottolineato il sindaco Stefania Proietti nel corso della illustrazione ufficiale di ieri, presenti gli assessori Veronica Cavallucci (cultura) e Fabrizio Leggio (turismo). Il programma costerà ale casse comunali di 150mila euro.

Un cartellone di concerti, spettacoli, festival, momenti di arte e cultura, all’insegna della natura, dell’aggregazione sociale, valorizzazione degli spazi della città e delle risorse del territorio. Coinvolgendo associazioni e realtà che hanno collaborato a riempire di iniziative il ‘contenitore’ proposto dal Comune, che svolge anche l’azione di ‘collante’ per dar vita a un progetto organico, cercando di evitare sovrapposizioni di manifestazioni e periodi vuoti. Un progetto – è stato rimarcato . ampio e articolato, teso a proporre un’offerta variegata e di qualità, destinata a un pubblico trasversale di cittadini e visitatori. Con l’opportunità di proporre anche spazi nuovi. Ecco allora che alla Rocca maggiore Suoni Controvento proporrà due concerti il 3 agosto, con una nota band pop rock che sarà rivelata a breve, e il 6 agosto Goran Bregovic, il più grande esponente internazionale della musica balcanica e dei ritmi folk. Fra le curiosità, il ritorno, dal 21 al 23 luglio di "Universo Assisi", per la direzione artistica di Joseph Grima. Il festival, che tanto in passato ha fatto discutere, avrà luogo negli spazi dell’hotel Subasio e sarà all’insegna dell’architettura, della musica e del dialogo culturale. Hotel Subasio, di proprietà della casa di riposo "Andrea Rossi", che è al centro da anni, di un’intricata vicenda e per i quali si preannunciano novità a breve. Spazio ancora, nel programma, per le iniziative di Riverock e del Cambio Festival, per il progetto "Ogni angolo, ogni pietra", per "Birba chi Legge" e tanto altro ancora.

Maurizio Baglioni