Assisi, giornate di celebrazioni. Giro di vite al traffico nella Ztl. Aumentano divieti e controlli

Settimana di Ferragosto: giro di vite per il traffico, celebrazioni in onore di Santa Chiara, oggi, e di San Rufino, patrono della città, domani, e controlli delle forze dell’ordine. In questa settimana la zona a traffico limitato (ztl), con divieto di circolazione e sosta ai non autorizzati sarà dalle 10 e 20. In corso Mazzini nei giorni prefestivi divieto di circolazione e sosta dalle 12.30 alle 23, in piazza del Comune divieto di circolazione dalle 12.30 alle 23, per tutti i veicoli, eccetto gli abitati. Oggi poi è la festa di Santa Chiara e alle 11 la concelebrazione solenne in basilica presieduta dal segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin. Nel pomeriggio, alle 17.30, i secondi vespri e la santa messa del transito di Santa Chiara saranno celebrati da padre Francesco Piloni. Per la solennità di San Rufino, le celebrazioni in cattedrale inizieranno oggi alle 21 con la veglia di preghiera, la processione e la benedizione della città. Domani, in Cattedrale, le solenni celebrazioni e alle 21 sempre in cattedrale il concerto in onore del patrono, sempre a cura della Cappella musicale di San Rufino. Con l’approssimarsi del Ferragosto, infine, sono stati intensificati ad Assisi i controlli straordinari del territorio. Nel corso delle attività di prevenzione gli agenti hanno identificato 407 persone e sottoposto a verifica 189 veicoli. Le verifiche – impegnate le volanti del Commissariato di Assisi, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche - hanno interessato 15 esercizi pubblici, dove sono stati identificati gli avventori, al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati, e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal Tulps.

