Assisi, Ferragosto con rissa. Lite per la “differenziata“. In due vanno al pronto soccorso

Lite per futili motivi alla vigilia di Ferragosto, un uomo e una donna devono ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso. E ci scappa anche la denuncia alla Polizia di Stato. E’ accaduto la vigilia di Ferragosto nella zona di via Enrico Berlinguer, nei pressi della locale scuola per l’infanzia. A innescare la vicenda sarebbe stato il fatto che l’uomo avrebbe gettato una busta di immondizia in un contenitore destinato a raccogliere gli escrementi del cane. La donna, che passeggiava insieme al suo cane, vista la scena, sarebbe intervenuta per evidenziare che non era quello il luogo dove lasciare rifiuti. Ne sarebbe dunque nata una discussione con l’uomo che non avrebbe per niente accettato l’indicazione della donna, "per giunta" straniera – come avrebbe evidenziato nel corso del conciliabolo tutt’altro che amichevole. A questo punto la situazione sarebbe oltremodo degenerata, con il cane della donna che sarebbe stato colpito al muso con un calcio. L’uomo e la donna, a quel punto, si sarebbero attaccati e azzuffati senza che nessuno intervenisse. Poi un ragazzo avrebbe aiutato la donna a rialzarsi e si sarebbe adoperato per dividerli; di lì sarebbe intervenuta anche un’altra persona per cercare di sbollentare gli animi. Nel frattempo era stata allertata la Polizia intervenuta sul posto con la‘volante’ e l’ambulanza del 118 che ha provveduto a medicare l’uomo e la donna. Entrambi hanno poi raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale di Assisi per accertamenti. La donna ha poi presentato denuncia querela nei confronti dell’uomo, lamentando le lesioni, ma evidenziando anche le minacce e le espressioni offensive da questi usate nei suoi confronti, in particolare (ma non solo) per essere di nazionalità estera.