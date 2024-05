Assisi, due milioni incassati con la tassa di soggiorno

ASSISI – Il consiglio comunale ha approvato il bilancio consuntivo 2023: le entrate complessive sono state di oltre 86 milioni di euro, le uscite pari a 81 milioni di euro, positivi i dati legati agli introiti legati al turismo (parcheggi, tassa dei rifiuti) e dalla farmacia comunale. Tra le varie voci nel capitolo entrate, si evidenziano maggiori introiti (rispetto al bilancio di previsione) per i parcheggi e per l’imposta di soggiorno che per l’anno 2023 è stata di quasi 2 milioni di euro, per l’esattezza 1.983.177 euro (nel 2022 era stata di poco più di un milione) a fronte del notevole incremento dei flussi turistici. La farmacia comunale ha registrato una differenza tra entrate e uscite positiva di oltre 170.000 euro. Anche nel 2023 è stato assegnato a tutti i nuovi nati del comune di Assisi il bonus Bimbi Domani (a tutte le famiglie di neonati residenti nel comune di Assisi viene spedita a casa una card di 500 euro spendibile presso la farmacia comunale in prodotti per la prima infanzia); ad oggi sono state recapitate oltre 1000 card dall’anno di istituzione del bonus (2018). Le spese per il personale sono state di oltre 7 milioni e mezzo (7.588.032) di euro mentre sul fronte degli investimenti il Comune ha riservato oltre 6 milioni di euro tra cui: l’ampliamento mensa scuola primaria Giovanni XXIII (145.000 euro), il pacchetto Pnrr per quasi un milione e 800.000 (palestra Pennacchi a Petrignano, riqualificazione Palazzo Vallemani, asse viario Patrono d’Italia, asilo nido a Petrignano, Castelnuovo e Rivotorto), manutenzioni straordinarie per oltre 468.000, lavori di somma urgenza (204.000), manutenzioni cimiteri (87.000 euro), mobilità e sviluppo sostenibile 130.000, ?opere completamento nuova farmacia comunale 500.000, ?manutenzione e messa in sicurezza viabilità oltre 1 milione di euro. Emerge infine che, sulla scorta delle ricognizioni effettuate, le immobilizzazioni materiali del comune risultano incrementate di oltre 20 milioni di euro, sia per le somme corrispondenti agli interventi di manutenzione straordinaria, siache per il loro inserimento in inventario in base ai valori maggiori attribuiti con le attività di rideterminazione del costo storico di ogni bene.