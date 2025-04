Assalto all’ufficio postale. I ladri devastano i locali per un bottino di 500 euro

Una banda di malviventi nella notte tra sabato e domenica hanno assaltato l’ufficio postale di Umbertide. Una azione che ha messo in ginocchio l’agenzia di Via Pitulo per almeno un paio di giorni, ma il cui bottino è stato molto al di sotto delle aspettative dei criminali, che sarebbero riusciti a far man bassa di circa 500 euro. Ladri non troppo esperti secondo le forze dell’ordine, che indagano. A scoprire il furto i dipendenti dell’ufficio postale ieri mattina al momento dell’apertura, quando si sono trovati davanti un disastro: il luogo era completamente a soqquadro. I criminali sono entrati da una porta retrostante dopo averla forzata e quindi una volta all’interno hanno tentato di aprire la cassaforte con una grossa smerigliatrice, ma senza risultato. Fallito il primo tentativo, i banditi sono passati al piano B cercando di scassinare la postazione interna del Postamat, danneggiandola, ma senza ottenere un soldo anche questa volta. A quel punto non è rimasto loro che accanirsi sui cassetti degli sportelli dell’ufficio racimolando poche migliaia di euro in tutto, per poi darsi alla fuga. Alla scarsità della refurtiva fanno da contrasto gli ingenti danni provocati alla struttura che è rimasta chiusa al pubblico per tutta la giornata di ieri e lo rimarrà anche oggi. Gli utenti sono stati indirizzati nelle vicine agenzie di Pierantonio e Città di Castello. Tre anni fa le poste umbertidesi furono oggetto di un altro colpo che fruttò circa 300 mila euro: i criminali assalirono un furgone che trasportava il denaro delle pensioni davanti all’’agenzia. Pa.Ip.