Asl, cambio della guardia. Lascia il direttore Nardella

La rivoluzione nella sanità umbra era annunciata dal momento dell’elezione a Stefania Proietti alla presidenza della Regione. E ora arrivano i primi effetti sui vertici del sistema: Nicola Nardella si è dimesso da direttore generale dell’Asl 1. L’atto ufficiale è arrivato ieri mattina con una Pec che il manager ha inviato alla stessa Regione. A fine 2024 Nardella era finito al centro dell’attenzione a causa delle scelte prese sui direttori dei distretti dell’Usl 1. Alla vigilia di Natale, infatti, nonostante il cambio a Palazzo Donini l’Asl aveva deciso in un primo momento di rinnovare tutti per cinque anni, salvo fare marcia indietro pochi giorni dopo a causa della reazione della giunta. Una mossa, quella delle dimissioni di Nardella, che non ha colto di sorpresa. Il cambio dei vertici del sistema sanitario umbro era nei programmi della governatrice, che ha mantenuto la delega all’assessorato. Tanto che, nel corso dell’ultima seduta, la giunta aveva deciso di aggiornare l’albo dei direttori generali (nonché quelli dei direttori sanitari e amministrativi), dando così la possibilità a chi volesse di presentare la propria candidatura. Uno strumento che permette alla Regione di ampliare il ventaglio di professionisti tra i quali scegliere i nuovi vertici della sanità umbra.

All’Asl Umbria 1, intanto, arriva come facente funzioni Piero Carsili, attualmente al vertice dell’Usl Umbria 2 sempre come facente funzioni viste le dimissioni di Massimo De Fino. La Regione dovrebbe nominare nei prossimi giorni delle Usl. Poi c’è la partita delle Aziende ospedaliere, con i contratti di Giuseppe De Filippis a Perugia e Andrea Casciari a Terni a scadenza nel luglio 2025. La rivoluzione è appena cominciata.