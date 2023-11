Arte contemporanea, grandi mostre d’autunno a Palazzo Collicola

I grandi fermenti dell’arte contemporanea sbarcano a Spoleto con il ricco cartellone delle mostre autunnali di Palazzo Collicola che verranno inaugurate sabato mattina e resteranno aperte fino all’11 marzo., Il ciclo include due mostre personali e un’installazione allestite negli spazi del piano terra e del Piano Nobile del palazzo, realizzate da tre artisti internazionali profondamente legati all’Italia e che esporranno a Spoleto per la prima volta. Petra Feriancová, Francis Offman e Calixto Ramírez, tutti presenti al taglio del nastro. Così il piano terra di Palazzo Collicola ospiterà “Da Monterrey a Monteluco“, mostra personale di Calixto Ramírez, artista messicano, classe 1980. Il progetto espositivo curato da Saverio Verini proporrà sculture, fotografie, video e dipinti che l’artista ha realizzato durante un periodo di residenza, nell’estate del 2022 a Spoleto, in particolare nell’area di Monteluco, a contatto diretto con la natura e il paesaggio.

Al Piano Nobile sarà allestita “Eternity, her responsive body and other stories“, mostra di Petra Feriancova (nata a Bratislava, nel 1977) a cura di Tiago de Abreu Pinto e Davide Silvioli: l’artista rileggere gli spazi di Palazzo Collicola, attraverso una serie di interventi dal carattere quasi mimetico, concepiti per l’occasione, con l’inserimento di un insieme di lavori differenti, tra cui sculture, installazioni e opere sonore, in dialogo o in contrasto con la collezione conservate al loro interno. A queste si aggiunge una coppia teste federiciane, risalenti al XII secolo e provenienti dal deposito di Santo Chiodo, Il Piano Nobile ospiterà anche l’intervento “Senza titolo“, di Francis Offman (nella foto), artista nato in Ruanda nel 1987, con un’installazione che interagisce idealmente con gli spazi della Biblioteca Carandente, costituita da una serie di libri sorretti da calibri

Al secondo piano, nelle sale adiacenti alla galleria con le sculture del periodo informale di Leoncillo, saranno inoltre allestiti una serie di disegni del celebre artista spoletino. Sempre sanato a Palazzo Lucarini di Trevi si aprono due mostre personali.