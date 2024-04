’Arte Antiquariato’, la storia è qui. La mostra tra capolavori e restauri

Ultimi tre giorni a disposizione per visitare AMAB Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra, che è in corso, fino a domenica 28 aprile, a Umbriafiere di Bastia Umbra e a Palazzo del Monte Frumentario ad Assisi. Con l’opportunità di conoscere anche ‘bellezze’ locali, con l’intento di sensibilizzare il loro recupero. Un’edizione particolarmente ricca di arte, in ambienti di richiamo (per il funzionale allestimento a Umbria fiere, per la bellezza del monte Frumentario, con Bastia Umbria e Assisi unite da speciali navette gratuite) dall’antichità fino all’arte moderna e contemporanea, con espositori dall’Italia e dall’estero e opere di grande rilievo. Tra queste, dipinti del Sassoferrato e del Pomarancio, una scultura attribuita al Canova, opere di Giorgio De Chirico, Mario Sironi, Giacomo Balla, Carlo Carrà, Mirò, ceramiche di Giò Ponti, argenti, complementi d’arredo e gioielli, fino alle opere di alcuni artisti contemporanei del panorama umbro. Potrà essere ammirata dalle ore 10 alle 20.

Nel pomeriggio di oggi è in programma, al Centro fieristico, padiglione 9, alle ore 17, la conferenza "Il restauro della ‘Madonna della sedia’ con l’Art bonus: progetto e vantaggi fiscali". Una conferenza per raccontare l’intervento di restauro a cui sarà sottoposto l’antico affresco detto della ’Madonna della Sedia’, denominazione popolare della ’Mater Dolorosa’, opera del XVI-XVII secolo posto sotto un arco della volta di Porta Molini, in fondo a via Colomba Antonietti, lato piazza Matteotti. Un luogo del cuore, di antica devozione per gli abitanti del centro storico di Bastia Umbra. Relatori i restauratori Rui Sawada e Stefano Petrignani e saranno presenti, inoltre, i funzionari del Settore Cultura del Comune di Bastia Umbra per illustrare quanto riguarda l’esercizio dell’Art Bonus.

Maurizio Baglioni