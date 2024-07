Art Bonus Restauro della lapide ai caduti. Edicola di Prepo, chiusa la raccolta fondi

La lapide dedicata ai caduti della Grande Guerra 1915/18, ubicata nel muro absidale della chiesa parrocchiale di San Martino dei Colli (frazione di Perugia) dal 14 settembre 1919, verrà restaurata grazie alla donazione della Pro loco di San Martino dei Colli (euro 2.234,70). Al momento l’insegna, realizzata con marmo bianco e ferro, presenta delle alterazioni cromatiche e degli annerimenti causati dal pulviscolo atmosferico, il materiale ferroso dei quattro perni che fissano la lapide si trova in un forte stato ossidativo e le incisioni, anch’esse in ferro, tendono a cadere per via della poca coesione con il materiale lapideo sottostante.

Sono previsti, a cura della restauratrice Martina Fagioli, interventi di restauro che mirano alla pulizia della lapide con acqua nebulizzata e verrà applicata una soluzione biocida al fine di estinguere le impurità presenti sulla lapide. E’ stata chiusa, invece, la raccolta fondi dell’Edicola Votiva situata a Prepo, finanziata dalla Famiglia De Micheli, Gabriele e Luigi, insieme alla mamma Roscioni Anna Maria per un importo di mille euro 1.000 ( i mecenati sono residenti nei pressi dell’Edicola). L’edicola ospita l’affresco raffigurante “La Madonna con Bambino e San Giovannino” del pittore perugino Annibale Brugnoli, datato 1861-1862. Attualmente la lapide si presenta in gravi condizioni a causa della caduta dell’intonaco e con le superfici di facciata annerite per il biossido di carbonio causa il passaggio degli autoveicoli lungo la strada mentre l’affresco è esposto agli agenti atmosferici con gravi esfoliazioni e alterazioni cromatiche su tutta l’area affrescata.