Arrivato il container carico di solidarietà

MONTE S. MARIA TIBERINA - L’operazione solidarietà promossa dalla “Palestra delle emozioni“ è arrivata a destinazione con il container partito dall’Altotevere verso i bambini del Malawi e in particolare a favore della missione monfortana di Balaka. Un carico di 140 quintali di pasta, 15 di biscotti, 7 di olio, 5 di marmellata, poi sale e caramelle oltre a un migliaio di quaderni, penne e matite, gomme, temperini, una macchina da cucire, fili e stoffe colorate, alcuni flauti e un pallone da calcio. "Il carico – scrive padre Piergiorgio a Iris Valorosi, presidente dell’associazione di volontariato – era stato aperto dalla dogana a Blantyre, ma fortunatamente tutto il contenuto è arrivato. Con la fame che c’è nei nostri villaggi è iniziata una corsa per la distribuzione, che vogliamo concludere in tempi rapidissimi. È un enorme regalo, grazie di tutto cuore. Saranno gli orfani a ricevere la maggior parte di quanto arrivato, che raggiungerà anche i villaggi più poveri". La presidente Valorosi chi ha contribuito: "Aziende, scuole, singole persone e tanti abitanti della frazione di Gioiello e in special modo Liliana e Roberto Sancinelli".