arriva Roberto Mercadini

Da questa sera il “Cambio Festival“ torna nella sua storica location, il Castello di Cambio a Palazzo di Assisi, con cinque spettacoli in cartellone fino a domenica. Si parte dunque stasera alle 21 con il teatro: Roberto Mercadini si esibirà in “Moby Dick“, in collaborazione con gli Instabili. "Moby Dick – ricorda l’artista – non è un romanzo, forse neppure un libro. È un mostro che sta fra gli altri volumi e non si può narrare, sebbene molti abbiano tentato". Domani si prosegue con Alessandro Bossi “Vìrdigo”, un incontro tra il funk, il jazz e l’elettronica, venerdì arriva il cantautore Michael Venturini.