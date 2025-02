Arriva la corsa “Tirreno-Adriatico“. C’è il Comitato organizzativo

Il Comune ha varato il Comitato organizzativo in vista dell’arrivo della terza tappa della Tirreno Adriatico 2025, Follonica - Foligno, prevista il 12 marzo. Il Comitato prevede la presidenza del sindaco Stefano Zuccarini e diversi funzionari del Comune. Per l’organizzazione generale ci sono la coordinatrice Francesca Rossi, per il supporto all’organizzazione generale Sandro Mazzolini, Giovanni Teti, Eleonora Peruccacci e Isenia Fiorani. Per i rapporti istituzionali e di rappresentanza c’è la segreteria del sindaco, composta da Eleonora Reali, Stefania Sabatini e Claudio Bianchini. Per la viabilità e l’ordine pubblico il coordinatore responsabile della Polizia locale, Sandro Mazzolini, e il delegato Piano di emergenza Maurizio Balducci. Per la logistica il coordinatore dell’ufficio tecnico Francesco Maria Castellani, che sarà anche il delegato per l’arrivo e poi Gianantonio Cicioni, per il Quartiere Tappa e l’Ospitality. Altro nutrito gruppo quello della Promozione. A coordinare la dirigente Francesca Rossi. Nel gruppo promozione - attività collaterali e comunicazione ci sono Antonella Vitali, Elisa Piselli, Valeria Giombini, Laura Picchiarelli, Giovanni Teti, Eleonora Peruccacci, Alberto Sterlini e Gloria Panfili. Il delegato stampa sarà Romano Carloni. Infine c’è il gruppo della gestione economico/finanziaria. Il Comitato, come si legge nella delibera, ha compiti di coordinamento e organizzazione, e svolge differenti ruoli e funzioni per le quali sono stati individuati i responsabili. Lo scorso novembre c’è stato anche un sopralluogo. Conto alla rovescia anche per le manifestazioni collaterali all’arrivo di tappa. Il Comune di Foligno ha pubblicato un avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse da parte di associazioni e soggetti privati per la realizzazione di iniziative collaterali, da svolgere dall’1 all’11 marzo, in attesa della terza tappa Follonica-Colfiorito. L’avviso è rivolto a soggetti dell’associazionismo, nonché a privati che intendono proporre l’organizzazione e realizzazione di attività, manifestazioni ed iniziative collaterali, aventi come tema il ciclismo. Le proposte dovranno pervenire entro domenica 16 febbraio alla pec del Comune. Sull’oggetto dovrà essere riportata la dicitura ‘Avviso pubblico per la partecipazione all’iniziativa ‘Aspettando la Tirreno Adriatico 2025, programma di eventi collaterali alla tappa della Tirreno Adriatico 2025’.