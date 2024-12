Arriva ‘Inside Van Gogh’, proiezioni multimediali e immersive delle più belle opere del pittore olandese

Partirà domani e si protrarrà fino al 1° maggio la mostra "Inside Van Gogh", che proietterà nella Sala dei Capitani di Palazzo dei Consoli di Gubbio ben 72 opere del pittore olandese. Una mostra immersiva e moderna, presentata ieri mattina in anteprima alla stampa, prima a Palazzo Pretorio e poi nella sede della mostra, con il sindaco Vittorio Fiorucci, l’assessore alla Cultura Paola Salciarini, Paolo Rocchi, Amministratore Unico di Gubbio Cultura, e il project manager di Crossmedia, produttore della mostra, Maria Augruso. La mostra ripercorre la storia artistica di quello che può essere definito senza ombra di dubbio un genio dell’arte: un’esperienza che ha come obiettivo quello di immergere il visitatore nell’arte di questo straordinario artista per stabilire un contatto personale con i suoi dipinti e le sue emozioni. La prima parte dell’esibizione è composta dalle proiezioni di 72 dipinti di Van Gogh nelle volte della Sala dei Capitani; per apprezzarla al meglio sono stati anche disposti a terra alcuni cuscini, per permettere al visitatore di essere completamente avvolto dalle opere dell’artista. La seconda parte, poi, è se possibile ancora più immersiva, perché grazie ai visori che sfruttano la realtà aumentata il visitatore potrà compiere un vero e proprio viaggio all’interno della vita dell’artista, ammirando alcune sue opere per poi entrare letteralmente dentro la cameretta di Van Gogh e nel suo celebre dipinto "Notte Stellata". Il sindaco Fiorucci ha rimarcato "il grande impegno messo per supportare e costruire la mostra, grazie anche al supporto di sponsor privati: un’esperienza immersiva di 35 minuti, 72 opere riprodotte e una colonna sonora che faranno vivere agli spettatori emozioni grandi, e, ne sono certo, daranno al nostro Museo Civico e alla città un importante input in termini di ingressi e numero di visitatori". Federico Minelli