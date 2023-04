Arriva il mercato "Alimentazione sana con occhio sulla rigenerazione urbana"

"Oggi lanciamo un progetto importante che intercetta azioni e attività che fanno rima con agricoltura, salute, gruppo solidale d’acquisto, rigenerazione urbana". Lo ha detto il presidente della Cia Matteo Bartolini al taglio del nastro del Mercato dell’Arco Etrusco, nato in piazza Puletti davanti all’Università per Stranieri. "Un mercato non convenzionale, a partire dall’orario - prosegue la Cia - al fatto che diventa contenitore di appuntamenti per promuovere e diffondere una sana alimentazione e una sostenibilità economica, sociale e ambientale".

"Grazie alla vicinanza con l’Università, piazza Puletti, ogni venerdì - aggiunge Bartolini, presente anche il prorettore di Palazzo Gallenga Rolando Marini – diventerà una vetrina dove promuovere il Made in Italy ai tanti studenti provenienti da tutto il mondo che hanno scelto Perugia come luogo dove studiare, conoscere, approfondire e vivere l’esperienza della cultura italiana".

Sosta in omaggio: a chi farà 20 euro di spesa nei 15 stand del Mercato un’ora gratis al parcheggio Sant’Antonio, nei pressi della piazza. "E’ questo un giorno felice perché oggi convergono una serie di sentimenti, idee e progettualità che sento molto profondamente. Sono nato in questo quartiere - dice Marini - e la vicinanza con la piazza fa sentire il mercato molto vicino alla mia storia". Soddisfatto l’assessore Gabriele Giottoli: "Sono le comunità che fanno le città. Se non saremo in grado di effettuare questo passaggio nei nostri quartieri e sui beni comuni, lavorando insieme, allora non riusciremo a raggiungere risultati virtuosi".

Silvia Angelici