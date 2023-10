Arriva "Calibro", da giovedì 28 a Città di Castello. Festival di libri e letteratura nel segno dell’Africa

A vincere i principali premi globali sono stati negli ultimi periodi molti scrittori africani: questa frontiera letteraria viene celebrata a Città di Castello nella decima edizione di Calibro, il festival di libri e letteratura. I maggiori autori del momento africani e afrodiscendenti saranno in città per una quattro giorni che coinvolge, con decine di eventi, i luoghi cardine della cultura: la Biblioteca, il Teatro degli Illuminati, il Museo di Tela Umbra con una foresta bianca che sarà abitata da piccoli lettori, cinema e incontri pomeridiani. Il festival nasce dall’incontro fra CaLibro Festival e le Edizioni EO che, in oltre 40 anni di attività, hanno avuto un ruolo nella diffusione in Italia e all’estero di opere considerate ormai classici della letteratura africana. Fra gli ospiti internazionali il vincitore del Prix Goncourt Mohamed Mbougar Sarr, il vincitore del Booker Prize Damon Galgut e la vincitrice del Nigeria Prize for Literature Cheluchi Onyemelukwe-Onubia. Fra gli italiani: Igiaba Scego, Chiara Piaggio, Anna Maria Gehnyei, Ubah Cristina Ali Farah, Djarah Kan, Tommaso Giartosio, Pap Khouma, e molti altri. Non mancheranno una rassegna cinematografica a cura di Alessandro Jedlowski, e la sezione "Piccoli CaLibri" con laboratori e letture. Da giovedì 28 a domenica 1 ottobre a Città di Castello con CaLibro Africa ci saranno incontri fra letteratura, musica e cinema. L’evento, promosso dall’associazione Il Fondino, è stato presentato ieri in biblioteca. Prima giornata: il 28 alle ore 21 al Teatro degli Illuminati con "L’immortalità più un giorno", una lezione di Eugène Ébodé; il giorno dopo alla 10.30 al Nuovo Cinema Castello "Kasala! ", un film di Ema Edosio; alle ore 16 in Biblioteca "Africana", raccontare il continente al di là degli stereotipi con Igiaba Scego e Chiara Piaggio, poi "The Passenger: Nigeria" con Cheluchi Onyemelukwe-Onuobia e alle 21 agli Illuminati Damon Galgut.