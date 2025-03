Arrestato con soldi e dosi di cocaina

BASTIA UMBRA – Ancora un arresto per detenzione a fini di spaccio di droga, in questo caso cocaina. Questa volta ad operare sono stati i Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno bloccato e controllato un trentacinquenne di origine albanese poi arrestati per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E’stato giudicato per direttissima e condannato a una pena di un anno e 8 mesi di reclusione.

L’uomo è stato notato dai militari dell’Arma nei pressi del centro storico, nella zona dell’ufficio postale, mentre camminava – per fare consegne? - e hanno deciso di sottoporlo a controllo. La perquisizione personale ha dato esito positivo visto che l’uomo è stato trovato in possesso di 7 dosi già confezionate di cocaina del peso complessivo di circa 5 grammi, nonché di oltre 500 euro in contanti che vengono ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio. Controllo esteso anche al veicolo risultato nella disponibilità dell’uomo, ma in questo caso senza esito.

Vista la situazione lo straniero è stato accompagnato nella locale caserma dei Carabinieri per esplorare le formalità di rito, risultando incensurato e senza fissa dimora. Al termine è stato arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’stato poi trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Santa Maria degli Angeli in attesa dell’udienza direttissima. Il Gip del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, condannandolo poi a 1 anno e 8 mesi di reclusione.