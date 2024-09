Armistizio tra Eurochocolate e Natale: "Salvati entrambi gli eventi"

Per ora c’è l’armistizio, ma presto tra Eurochocolate e Consorzio Perugia in centro dovrebbe arrivare la pace. Già, perché la sindaca Vittoria Ferdinandi ieri ha comunicato, non senza soddisfazione che "a seguito degli incontri svolti nei giorni scorsi, è stata raggiunta una duplice intesa che consente all’amministrazione comunale di confermare lo svolgimento di Eurochocolate nonché delle iniziative per il prossimo Natale". La prima cittadina, infatti, è scesa in campo in prima persona per far dialogare i due soggetti – capitanati da Eugenio Guarducci e Paolo Mariotti – e alla fine pare ci sia riuscita. "Non era affatto scontato salvare il Natale – sottolinea Ferdinandi - tenuto conto del fatto che la vecchia giunta comunale aveva raggiunto degli accordi senza prendere debitamente in considerazione le problematiche anzitutto logistiche connesse all’organizzazione in sequenza dei due eventi. Ma grazie al buon senso e ad un ritrovato spirito costruttivo siamo riusciti, insieme agli assessori Andrea Stafisso e Fabrizio Croce, a trovare la quadra. In particolare - aggiunge - dopo il confronto avuto con i rappresentanti del Consorzio Perugia in centro e con la famiglia Guarducci, è ormai chiaro a tutti che non è più il tempo delle polemiche ma del lavoro, al quale siamo chiamati a dare sostanza e concretezza con senso di responsabilità".

Parole concilianti insomma, ma adesso si entra nel vivo, dato che la sindaca ha dato mandato agli uffici comunali di convocare i relativi tavoli tecnici che avranno il compito di definire i tempi e le modalità di allestimento per assicurare l’adeguata organizzazione di entrambi gli eventi. "È interesse di tutti - conclude la sindaca - e in primis dell’amministrazione comunale, fare in modo che, anche in previsione del Natale, la città possa offrire alla cittadinanza e ai visitatori un’esperienza sempre più ricca e coinvolgente con auspicabili ricadute positive sia in termini di promozione del territorio che di sostegno alle attività commerciali".