Aree verdi, regolamento approvato. La manutenzione spetta ai gestori

La manutenzione delle aree pubbliche del verde attrezzato spetta alle associazioni e ai gestori. È stato approvato il regolamento e lo schema di accordo per la gestione e la valorizzazione dei verdi attrezzati presenti nel territorio di Spoleto. La delibera è arrivata nel corso della seduta di Giunta della scorsa settimana, sia per quanto riguarda l’accordo tipo da stipulare con le Pro Loco e le associazioni per la gestione e la valorizzazione delle aree adibite a verde attrezzato, sia in relazione al regolamento di accesso e d’uso delle aree adibite a verde attrezzato date in gestione.

I soggetti coinvolti, che devono avere sede nel territorio di Spoleto, sono, insieme all’amministrazione comunale, le associazioni culturali, quelle di promozione sociale, che comprendono, ad esempio, le Pro Loco ed i circoli ricreativi ARCI, le organizzazioni di volontariato, le associazioni sportive dilettantistiche e altri soggetti giuridici che operano nell’ambito dell’associazionismo (come ad esempio i Centri Civici e le Comunanze Agrarie). La durata della concessione è di quattro anni e potrà essere rinnovata, su richiesta dell’Associazione e salvo approvazione del Comune, nel caso in cui se ne riscontri l’opportunità e la necessità. L’Associazione a cui verrà affidata la gestione del verde attrezzato dovrà favorire lo sviluppo del territorio, attraverso la promozione e la realizzazione sia di iniziative finalizzate a richiamare persone sul territorio e a favorire la crescita della comunità, sia di manifestazioni ricreative, di spettacoli pubblici o eventi volti a valorizzare le tradizioni tipiche locali. Tra le attività previste anche l’assistenza alla transizione digitale, con la possibilità di erogazione di servizi digitali in favore dei cittadini. I verdi attrezzati sono Beroide, Bazzano Inferiore, Cortaccione, Uncinano, San Martino in Trignano, Azzano, Bazzano Superiore, Eggi, Maiano (o San Venanzo), Montemartano, San Brizio, San Nicolò (la Chiesetta), zona PEEP di San Nicolò, Protte, Morgnano, Strettura, Crocemarroggia, Poreta, Piazza d’Armi".

L’associazione si impegna a mantenere in perfetto stato di manutenzione lo spazio, adempiendo agli interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio pulizia, semina, irrigazione e manutenzione dei prati; potature delle alberature previo accordo con l’ufficio ambiente del Comune), mentre saranno a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria.