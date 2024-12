Arbitre in carriera tra importanti riconoscimenti e designazioni

Momento magico per la Sezione Arbitri di Foligno legato alle carriere di Valentina Finzi e Tiziana Trasciatti. La prima è stata eletta nel Consiglio nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri; la seconda è stata invece designata a dirigere la partita di Women’s Champions League tra il Real Madrid e il Chelsea. Scalata di grosso livello per Valentina Finzi che in occasione dell’assemblea elettiva dell’Aia è entrata a far parte del Comitato nazionale, nomina di spessore che la vedrà ai vertici nazionali dell’Associazione Italiana Arbitri per il quadriennio 2024 – 2028. Finzi siederà al fianco del presidente dell’Aia Antonio Zappi; all’arbitra folignate vanno le congratulazioni del presidente Stefano Camilli, del consiglio direttivo e degli associati della Sezione Arbitri di Foligno.

Alla scalata dirigenziale di Valentina Finzi fa eco la designazione internazionale per il fischietto folignate Tiziana Trasciatti impegnata a dirigere il super big match di Champions tra il Real Madrid e il Chelsea. Designazione che per la Trasciatti arriva a distanza di poche ore dalla gara di sabato scorso che l’ha vista impegnata come assistente della partita tra il Sudtirol e il Mantova, in serie B.