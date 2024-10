Appalti ferroviari. Oggi gli operai in sciopero

Continuano i ritardi nell’erogazione di stipendi e buoni pasto per i lavoratori degli appalti ferroviari del lotto Omcl di Foligno, reparto magazzino e movimentazione merci. Così, dopo lo sciopero scongiurato in extremis a settembre, ora per il sindacato la misura è colma. "Ci troviamo di fronte ad una situazione del tutto originale – scrivono i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti dell’Umbria – in cui, nonostante la committenza abbia adempiuto ad onorare le fatturazioni nei tempi previsti, come confermato dall’appaltatore, lo stesso appaltatore (Gardenia Srl) da mesi procede ad erogare gli stipendi e buoni pasto ai lavoratori con continui ritardi. La situazione appena descritta è per noi, e ancor di più per i lavoratori, insostenibile". Da qui la proclamazione di uno sciopero per oggi, a fronte in particolare del ritardo nel pagamento degli stipendi di settembre ed ottobre. L’astensione sarà di metà turno per ogni prestazione turnificata e sarà "condizionata dal rispetto della scadenza prevista per il pagamento degli stipendi ossia, come prevede il contratto nazionale, entro il 20 di ogni mese. "Invitiamo la committenza a riflettere e a trovare rapide soluzioni alla questione – scrivono ancora i sindacati – nel rispetto dei lavoratori, dell’immagine aziendale e a tutela della produzione che anche grazie alla professionalità e alla pazienza dei lavoratori coinvolti, fino a ora non ha avuto nessun tipo di ripercussione".