Ap in trentino allo 0,97%

TERNI Mentre il vicesindaco e coordinatore regionale di Alternativa Popolare, Riccardo Corridore, annuncia la propria candidatura per la presidenza della Regione Umbria, le cui consultazioni si terranno tra un anno, il partito del sindaco Stefano Bandecchi fa i conti con i risultati delle elezioni in Trentino, dove Ap non raggiunge l’1% e il suo candidato Sergio Divina il 2,2. Il Pd è il primo partito con il 16,64%, Lega Fugatti presidente al 13,05%, FdI al 12,34%. Sono questi i risultati definitivi per le liste alle elezioni della provincia autonomia di Trento. A seguire Noi Trentino per Fugatti presidente con il 10,73%, Campobase con l’8,41%, Partito autonomista Trentino con l’8,18%, la Civica con il 4,85%, Casa autonomia.eu con il 4,29%, Avs con il 3,25%, Onda con il 2,52%, Democrazia sovrana popolare con il 2,35%, Fi con il 2,02%, M5s con l’1,95%, Fascegn con l’1,56%, Iv con l’1,46%, Azione con l’1,42%,

Alternativa Popolare con lo 0,97%, Fassa con lo 0,87%, Noi con Divina presidente con lo 0,79%, Udc con lo 0,59%, La Mel Val con lo 0,52%,

Alternativa con lo 0,48%, Unione popolare con lo 0,47%, Giovani per Divina presidente con lo 0,28%. "Il pezzo forte di questa vittoria e’ essere andato oltre al 50%". Così il rieletto presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, al termine dello scrutinio che lo ha visto vincere le elezioni provinciali con il 51,82%