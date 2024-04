Ancora in azione i furbetti dei rifiuti. Spuntate le frecce del Comune

È iniziata la stagione delle discariche abusive e degli abbandoni selvaggi di rifiuti, ma il Comune rimane “disarmato“. In questi giorni di primavera si susseguono, soprattutto sui social, le segnalazioni di discariche abusive e le foto di rifiuti di ogni genere abbandonati. L’ultimo post risale a qualche giorno fa e le foto ritraggono una montagna di sacchetti pieni di rifiuti di vario genere abbandonati lungo la strada che conduce alla frazione di Torricella, non lontano del centro storico. Quello delle discariche abusive è un fenomeno frequente in primavera e per il Comune, se non vengono individuati i responsabili, può essere oneroso perché i costi di bonifica sono a carico dell’ente. Per tentare di individuare i cittadini incivili, l’amministrazione fino a qualche anno fa ha avuto a disposizione ben quattro foto-trappole ma ora ne è rimasta solo una. Nel settembre del 2021, come ha spiegato di recente l’assessore all’ambiente, Agnese Protasi, sono state rubate da ignoti in località Molinaccio due foto trappole mentre una terza è stata manomessa in modo irreversibile nel 2022. Il Comune ha richiesto ad Auri l’acquisto e la fornitura di nuovi impianti con caratteristiche tecniche più evolute di quelle già in dotazione.

Ad oggi però nonostante i solleciti Auri non ha accolto la richiesta. Per ovviare a questo problema il Comune ha deciso quindi che entro il semestre provvederà ad acquistare nuova strumentazione. Questa situazione nel 2023 ha comportato una riduzione delle sanzioni. I vigili urbani nell’arco dello scorso anno sono intervenuti per ben 75 volte. I verbali per violazioni al regolamento comunalesono stati 15, mentre sono stati 3 gli accertamenti per abbandono di rifiuti.