Anci Umbria e Federsanità sostengono le associazioni

TERNI - Anche a Terni c’è stata ampia partecipazione all’appuntamento con "Conosci, sostieni, previeni: conoscere per capire, sostenere per aiutare, prevenire per salvare", la serie di incontri che hanno come obiettivo quello di sostenere il mondo dell’associazionismo e del volontariato regionale per promuovere la salute e la prevenzione sui territori, organizzati da Anci Umbria e Federsanità Anci Umbria. Nella sede della Biblioteca Comunale di Terni, sono state oltre 50 le persone che hanno partecipato all’iniziativa. A portare i saluti istituzionali sono stati Michele Toniaccini, presidente di Anci Umbria, Manuela Taglia, vicepresidente di Federsanità Anci Umbria, e Viviana Altamura, assessora del Comune di Terni. "E’ stata una grande occasione di confronto con le realtà associative, con le quali Anci Umbria ha sottoscritto un protocollo d’intesa", ha detto Michele Toniaccini.