Anche il rapper Guè all’Umbria che spacca. L’hip hop al Frontone

Da Sanremo a Perugia: il rapper Guè, leggenda dell’hip hop italiano, sarà uno dei protagionisti dell’Umbria che Spacca con il concerto in scena sabato 5 luglio, sul palco dei Giardini del Frontone. In gara a Sanremo 2025 con l’umbro di adozione Shablo (e con Tormento e Joshua) sulle note di “La mia parola”, Guè sarà a Perugia con il suo “La vibe summer tour” fresco del decimo album, “Tropico del Capricorno” che lo porterà in giro per l’Italia da giugno ad agosto. Guè, vero nome Cosimo Fini, fin dagli anni ‘90 si impone nella nascente scena hip hop underground come uno dei talenti più cristallini del rap, prima con il collettivo delle Sacre Scuole, poi con i Club Dogo e dal 2011 con il primo album solista. I biglietti sono disponibili online e sul sito www.umbriachespacca.it. Il festival si terrà dal 2 al 6 luglio e ha già annunciato le serate di mercoledì 2 con i Baustelle per il tour estivo dei 25 anni di carriera e il cantautore Marco Castello e di venerdì 4 con il duo degli Psicologi insieme a Giuse The Lizia e Centomilacarie, per una serata dedicata ai giovanissimi.