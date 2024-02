Amici della Musica Grande stagione a Foligno

Ventotto appuntamenti, 470 musicisti e un cartellone vorticoso che spazia tra i capolavori di Beethoven e Bach, la musica sinfonica e da camera, la lirica e il melodramma, il jazz, le prime assolute fino alle masterclass e all’anniversario pucciniano. Sono alcuni dei tratti distintivi della stagione 2024 degli Amici della Musica, presentata ieri con tanto di inaugurazione del pianoforte mezzacoda “Schulze Pollmann” donato dagli “Amici“ all’Oratorio del Crocifisso: suonato dalla pianista Lucia Sorci con musiche di Castelnuovo-Tedesco e Chopin, ha introdotto il cartellone svelato dal presidente Giorgio Battisti e dal direttore artistico Marco Scolastra. Sabato alle 17 il programma verrà poi presentato alla città all’Auditorium San Domenico, con il concerto a ingresso libero “Pablo Casals: La musica di JFK”, racconto del critico musicale Stefano Valanzuolo con la violoncellista Erica Piccotti (foto sopra).

La stagione si inaugura sabato 2 marzo, all’Auditorium San Domenico, con il prestigioso duo pianistico Alessandro Taverna e Mariangela Vacatello (foto sotto) in musiche di Reger, Ligeti e le rare Suite di Rachmaninov per due pianoforti. Da lì parte il viaggio che proseguirà fino a novembre negli spazi di maggior pregio della città. "La nuova stagione richiama alcuni tra i migliori interpreti della scena musicale classica contemporanea e del jazz – ha esordito Battisti –. Propone un rapporto dialettico e trasversale con la storia della musica con due testimonial d’eccezione: Johann Sebastian Bach e, soprattutto, Ludwig van Beethoven le cui opere punteggeranno i programmi sinfonici, di recital e di musica da camera di tutta la stagione, fino al prezioso concerto di chiusura del 23 novembre, con l’esecuzione, per la prima volta nelle nostre stagioni, della Sinfonia n. 9 per soli, coro e orchestra op. 125 “Corale”".

Accanto ai concerti il cartellone conferma le masterclass di canto lirico, i percorsi di musicoterapia, le collaborazioni, i “Colloquia”, le presentazioni di libri, gli itinerari musicali (trasferte, a Roma, alle Terme di Caracalla, per la “Tosca“ di Puccini, e a Napoli, al San Carlo, per la “Carmen” di Bizet) e la terza edizione del Premio dedicato a Mario Guidi arricchita dal concerto di Enrico Rava e Giovanni Guidi il 27 aprile. Il centenario della morte di Puccini verrà celebrato con un concerto per pianoforte e voce a Trevi il 5 luglio, grande evento per Foligno sarà “La Traviata“ in forma di concerto che il 19 ottobre con ingresso libero chiuderà le celebrazioni per i 140 anni della ‘Caserma di Foligno. Per la prima volta arriva invece in stagione il capolavoro di Rossini Petite Messe Solennelle con il concerto “Basilica Regia” (il 25 maggio ingresso libero) nella Basilica Superiore di San Francesco di Assisi.

Sofia Coletti