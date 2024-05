Amici della Musica, Emanuel Ax chiude la stagione

Arriva al gran finale la stagione 23/24 varata dagli Amici della Musica di Perugia e dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. L’appuntamento è per questo sabato alle 20.30 sul palco del teatro Morlacchi che ospiterà l’atteso concerto di Emanuel Ax (nella foto) uno dei più importanti pianisti della scena musicale internazionale contemporanea.

Vcchia conoscenza del pubblico perugino – il suo primo concerto in città risale al 1982 – Ax proporrà al Morlacchi un programma che spazierà da Ludwig van Beethoven, di cui verranno eseguite le celebri Sonate “Pathétique” op. 13 e “Appassionata” op. 57 e la “Sonata in la maggiore“ op. 2 n. 2 fino ad Arnold Schonberg, con i “Drei Klavierstucke“ op. 11, i “Drei Klavierstucke“ e i “Sechs Kleine Klavierstuke“ op. 19.

Nato nell’odierna Leopoli e trasferitosi in giovane età con la famiglia a New York, Emanuel Ax vanta una ricchissima carriera cinquantennale: si è formato negli Stati Uniti e in Francia e nel 1974, a 25 anni, si aggiudicato la vittoria del Concorso Pianistico Internazionale Arthur Rubinstein di Tel Aviv. Da allora è protagonista sui palcoscenici più prestigiosi di tutto il mondo.

Con questo concerto cala il sipario sulla fortunata stagione musicale proposta dalle due istituzioni con ventotto concerti con grandi orchestre, giovani talenti internazionali e realtà umbre, tra conferme di prestigio e novità. Informazioni e biglietti per la performance di Ax sono sul sito www.fondazioneperugia.it