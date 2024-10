Testa a testa anche sui social

Un serrato testa a testa, con un forte coinvolgimento degli utenti e una competizione accesissima. Se le elezioni in Umbria del prossimo 17 e 18 novembre si disputassero online, per le due candidate di centrodestra e centrosinistra, Donatella Tesei e Stefania Proietti, sarebbe un duello in rosa senza esclusione di colpi. A restituirne l’immagine è la ricerca sui candidati alle prossime elezioni in Umbria, effettuata da Adnkronos con l’ausilio della piattaforma SocialData, relativa all’analisi delle conversazioni online e delle interazioni sui social media tra il 1° marzo e il 24 ottobre 2024, offre uno spaccato dei temi che hanno catturato l’attenzione del pubblico nella regione.

L’analisi, basata su oltre 12 mila conversazioni e circa 250 mila interazioni social, evidenzia i temi più dibattuti dai candidati. L’engagement della Tesei risulta fortemente influenzato dall’attività istituzionale della candidata e, con l’avvio della campagna elettorale, da alcune critiche legate alla sua vicinanza a esponenti regionali spesso percepiti come divisivi, come Stefano Bandecchi, sindaco di Terni. Temi come la salute e la sanità, emergono come importanti punti di confronto politico tra i candidati, riflettendo le preoccupazioni degli elettori. Il sostegno di Elly Schlein ha invece contribuito a intensificare l’interesse verso Proietti, dando maggiore visibilità alla sua campagna. Il confronto rivela un quadro di approvazione da parte del pubblico, con entrambe le candidate che ottengono un giudizio positivo del 60%. Questo dato indica una risposta favorevole alle loro esperienze di governo e alle proposte avanzate. Entrambe le candidate, pur presentando stili e focus diversi, mostrano una significativa capacità di mobilitare l’attenzione del pubblico, sottolineando l’importanza delle questioni locali.