Ambulatori per il ’Centro. Speranza’

TODI – Il ‘Centro Speranza’ di Fratta Todina ha inaugurato due nuovi servizi ambulatoriali, uno per la diagnosi ed il trattamento della disfagia ed uno per l’ecografia polmonare. "Sono stati realizzati – afferma Maria Vittoria Ercolani, direttrice sanitaria – con l’obiettivo di attivare servizi facilmente accessibili alle famiglie dei nostri utenti, i quali spesso soffrono di disordini dell’alimentazione e della deglutizione, ma anche per gli esterni". Con l’occasione sono state inaugurate anche le apparecchiature necessarie per l’attivazione dei due ambulatori e sono state donate anche le strumentazioni quali un lettino Bobath per la fisioterapia e un nuovo aspiratore, oltre che l’arredo di una delle due stanze. "ll Centro Speranza è un ponte tra chi ha bisogno e chi può dare una mano – afferma Giuseppe Antonucci, presidente dell’associazione Madre Speranza Odv – Sono esplose le parole di Papa Leone XIV quando dice costruiamo ponti e non muri e ogni giorno qui, al Centro Speranza, cerchiamo di realizzare questi ponti integrando nelle famiglie, nelle scuole, nei luoghi della cultura e nella politica i nostri ragazzi e la loro condizione". Il progetto, costato circa 30mila euro, è nato lo scorso anno, nell’ambito dei festeggiamenti per il 40esimo anniversario del Centro Speranza e va nella direzione di offrire un servizio ambulatoriale in cui possano essere effettuati test diagnostici che spesso risultano molto difficili da eseguire nelle strutture sanitarie

S.F.