Altra truffa del falso incidente. Raggirata una donna di 75 anni

Donna di 75 anni vittima della truffa del falso incidente. L’anziana ha consegnato al malvivente di turno preziodi per un valore di 17mila euro, prima di accorgersi di essere stata raggirata. Sull’episodio, l’ennesimo che colpisce gli anziani dell’Umbria, indaga la squadra volanti della Questura di Perugia. La signora, ricostruisce la polizia, è stata contattata telefonicamente da uno sconosciuto che si è qualificato come appartenente alle forze dell’ordine, per poi informarla che il figlio era stato protagonista di un incidente stradale in cui era coinvolto un motociclista e che quindi rischiava l’arresto o la denuncia, comuqnue guai giudiziari, se non avesse consegnato 6mila euro ad un avvocato che a breve si sarebbe presentato a casa. Tutto rigorosamente falso ovviamente. Non solo.

I balordi di turno hanno assicurato la donna che si trattasse del figlio facendola parlare al telefono con un terzo truffatore che si è spacciato appunto per il figlio, costringendola a consegnare il denaro. A quel punto, ormai in preda al panico non avendo denaro contante, la donna ha messo insieme monili, preziosi e ricordi di una vita, per un valore come detto di ben 17mila euro, e li ha consegnati al falso avvocato che, puntualmente, ha bussato alla sua porta di casa. L’ uomo si è subito allontanato mentre la signora, sempre più sconvolta, è riuscita a telefonare al figlio, quello vero, che non ha potuto fare altro che dirle che stava bene, si trovava al lavoro e la storia dell’incidente era del tutto fasulla. E’ scattata quindi la richiesta di aiuto alla Questura. Gli agenti della squadra volanti, giunti sul posto, dopo aver tranquillizzato l’anziana constatato che non aveva bisogno delle cure mediche, hanno raccolto tutti gli elementi utili alle indagini. La signora ha formalizzato la denuncia per truffa contro ignoti mentre la polizia resta sulle tracce dei malviventi. Una “tecnica“, quella del falso incidente che coinvole figli e parenti, che in Umbria miete da mesi vittime anziane.