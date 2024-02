Altotevere, cinque comuni al voto . Ma quante incognite-candidature

Con San Giustino sono 5 i comuni dell’Altotevere che andranno al voto l’8 e il 9 giugno per il rinnovo di sindaco, giunta e consiglio comunale. Oltre al comune sangiustinese, il più grande in zona interessato dalle amministrative, ci sono Citerna, Montone, Pietralunga e Lisciano Niccone tutti governati dal centrosinistra, tranne che Citerna dove Enea Paladino -eletto tra le file del centrodestra- si avvia verso la seconda candidatura.

Sindaco dal 2019, Paladino non ha ancora sciolto ufficialmente le riserve sulla disponibilità a svolgere l’eventuale secondo mandato e per ora tutto tace anche in zona centrosinistra.

A Montone potrebbe profilarsi il terzo mandato di Mirco Rinaldi (di area centrosinistra) che venne rieletto nel 2019 con oltre il 90% dei consensi. Possibile terzo mandato pure per Pietralunga con Mirko Ceci che tuttavia non ha ancora ufficializzato la sua eventuale candidatura; stessa situazione per Lisciano Niccone, 600 abitanti e il sindaco Gianluca Moscioni in carica dal 2014.

Per ora dunque l’unico candidato sul panorama amministrative che si è ufficialmente presentato è Stefano Veschi aspirante primo cittadino di San Giustino, che se la vedrà con altri due contendenti, dovrebbero essere Corrado Belloni (centrodestra) e Fabio Buschi (liste civiche). Intanto proprio Veschi di "San Giustino Partecipa" incassa in queste ore un altro appoggio, quello dei Socialisti: "Dalla nostra riunione, che ha visto un’accresciuta affluenza di persone vicine alla cultura socialista, riformista e liberale, è emersa una condivisa volontà di sostenere il progetto San Giustino partecipa e il candidato sindaco Stefano Veschi", si legge in una nota del partito.

Intanto, proprio il candidato Veschi e il gruppo San Giustino Partecipa hanno annunciato un nuovo ciclo di appuntamenti per favorire la massima partecipazione dei cittadini. Dal 12 febbraio "I lunedì del territorio", una serie di incontri che si terranno nelle frazioni e nei quartieri "per avviare un dialogo e costruire insieme un progetto di cittadinanza, utilizzando uno degli strumenti che riteniamo essenziali: la partecipazione". Queste le prime date: lunedì 12 febbraio San Giustino Via Alfieri (ex ASL), 19 febbraio Selci nella sala polivalente, 4 marzo a Celalba, l’11 marzo alla Dogana, il 18 marzo a Lama, il 25 marzo a San Giustino e l’8 aprile a Selci-Lama.