Plico sospetto al Tribunale dei minori di Perugia. Scatta l'allarme bomba

Perugia, 16 gennaio 2025 - Artificieri al lavoro, dopo che al Tribunale dei minori di via Martiri dei Lager a Perugia è scattato l'allarme bomba per un pacco sospetto. Nel frattempo sono state sospese le udienze ed è stato fatto evacuare l'edificio in attesa che i carabinieri possano accertare ed escludere che il plico sospetto non sia esplosivo né che contenga materiale pericoloso.

Dalle prime informazioni, sembra che il pacco sospetto sia stato consegnato questa mattina in cancelleria. Il personale si è accorto che l'involucro aveva qualche anomalia sospetta, tipo un oggetto metallico, e per questo ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Le verifiche del caso sono in atto una volta messi al sicuro gli occupanti dell'edificio.