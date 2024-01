"All’agricoltura serve una svolta". Costi, clima e globalizzazione le sfide

Filiere, aggregazione, innovazione, ricerca, produzione, trasformazione, transizione sostenibile, formazione e ricambio generazionale sono state le parole chiave chiamate in causa, per vincere le sfide dell’agricoltura. Il settore vive una fase di crisi profonda non solo per i fenomeni meteorologici, ma anche per le problematiche derivanti dalle crescenti crisi geopolitiche con conseguente volatilità dei prezzi.

Si è parlato di questo in Umbria con tre appuntamenti territoriali organizzati da Confagricoltura che si sono tenuti a Città di Castello, Deruta e Orvieto. Per tutta la giornata il presidente della Commissione agricoltura della Camera dei Deputati, Mirco Carloni, ha incontrato il sistema agricolo regionale e le istituzioni. "L’agricoltura è a un bivio – ha detto Carloni – si parla sempre di produzione, ma questa molto spesso non è stata adeguatamente difesa perché la globalizzazione che abbiamo visto in questi anni ci ha portato a scegliere filiere lunghe dove conveniva comprare alcune cose invece che continuare a produrle. Globalizzazione che ci ha dato vantaggi, ma che dunque ci ha tolto anche tante cose come le competenze, con cui si facevano tanti prodotti nei nostri territori".

Per Carloni, inoltre, gli agricoltori "pagano la volatilità dei costi e per questo non può rimanere in piedi la strategia fatta nel 2019, oggi è necessario attualizzare la politica agricola europea". Lo stesso presidente della Commissione agricoltura ha detto che il comparto avrà per i contratti di filiera 2 miliardi di euro, "molto di più di quello che c’era in passato una proposta di legge per la stabilizzazione dei prezzi perché solo fissando con legge un prezzo minimo si può garantire valore aggiunto per gli agricoltori". Anche il presidente di Confagricoltura Umbria Fabio Rossi ha rimarcato la criticità per tutto il settore agricolo: "Negli ultimi tempi c’è una forte problematica relativa alla produzione visti i continui eccessi metereologici che stanno creando danni. È importante quindi, attraverso anche questi incontri, fare il punto con le istituzioni per andare a vedere e sviluppare quello che c’è di positivo come con l’attuale organizzazione delle filiere in Umbria", ha detto.