Alla memoria di Giuseppe. Moretti

TREVI La civica benemerenza della Medaglia d’Oro in memoria del concittadino attore, regista e musicista Giuseppe Moretti. L’appuntamento è oggi alle 18 al Teatro Clitunno. All’evento organizzato dall’amministrazione comunale e dall’Associazione Pro Trevim all’11esima edizione, sarà presente anche la scrittrice Dacia Maraini che ha avuto come ultimo compagno di vita Giuseppe Moretti, scomparso giovane, nel 2007, a causa di una crudele malattia. Questo, un dei tanti ricordi di Dacia Maraini: "Con Giuseppe abbiamo viaggiato molto, come ho sempre fatto con gli uomini amati. Siamo stati in Brasile, Sud Africa, Kenya, Argentina, in Uruguay, in Messico, negli Stati Uniti tante volte. E’ proprio lì che è cominciata la sua malattia, o per lo meno è a New York che la malattia si è fatta sentire con una febbre altissima che non andava via. Da quel momento è cominciato lo strazio e il calvario della leucemia, che in poco meno di due anni l’ha portato alla morte".