Alla guida ubriaca causa tamponamento a catena

Guidava ubriaca e ha provocato un incidente alle porte di Città di Castello, fortunatamente senza gravi feriti. Per questo la Polizia Locale ha denunciato all’autorità giudiziaria per "guida in stato di ebbrezza" una donna di San Giustino che si è resa responsabile di un tamponamento a catena tra quattro auto che si è verificato in viale Europa, nel capoluogo tifernate, all’altezza del semaforo. L’automobilista ha colpito il veicolo che la precedeva, coinvolgendo nella collisione anche altri mezzi in transito. Gli accertamenti a cui è stata sottoposta la donna da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi del caso, hanno evidenziato una concentrazione di alcol nel sangue pari a 1,49 grammi per litro. L’automobilista rischia ora un’ammenda fino a 3 mila 200 euro e l’arresto fino a 6 mesi, con ritiro della patente di guida per la sospensione da 6 mesi a un anno.