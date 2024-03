Alla guida con una patente falsa. Controllato sull’A1 e denunciato

ORVIETO - Ha tentato di trarre in inganno gli agenti della polizia stradale, mostrando una patente di guida apparentemente regolare, con foto e dati anagrafici corrispondenti al vero, sperando che non scoprissero che si trattava di una patente falsa. È successo durante i rilievi di un incidente stradale sull’A1, tra Fabro e Orvieto, nel quale l’uomo, un 55enne originario di Napoli, coinvolto alla guida di un’auto costosa con targa tedesca, aveva insospettito i poliziotti.Gli agenti si sono accorti di alcune incongruenze sul documento esibito, rispetto a date di rilascio e scadenza. Da qui gli accertamenti dai quali è emersa l’assenza degli elementi anti-contraffazione, condizione da cui risultava chiara la sua falsità. La vera patente era stata anche revocata e l’automobilista era stato già denunciato pochi mesi fa per guida senza patente. Il tutto, quindi, oltre al sequestro del documento falso, ha portato gli agenti a denunciare il 55enne sia per il possesso del documento falso che per guida senza patente.