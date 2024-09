“Ali Bianche“: nuovo dono per l’ospedale

SPOLETO - Importante donazione all’ospedale da parte dell’associazione “Ali bianche odv“ di un sofisticato monitor multiparametrico che sarà in uso al personale del Day Hospital di oncologia. Alla cerimonia di consegna, hanno preso parte il direttore sanitario dell’azienda Usl 2 Nando Scarpelli, la direttrice di presidio dottoressa Letizia Damiani e il segretario e tesoriere della onlus, Carlo Stefano Ameglio, ma anche una delegazione di professionisti del San Matteo degli Infermi. Il prezioso strumento affiancherà quanto già in dotazione per l’attento e preciso monitoraggio. Anche questa donazione è stata possibile grazie alla generosità di alcuni gruppi di motociclisti umbri uniti per la beneficenza che hanno devoluto il ricavato della seconda edizione del motoraduno “Asfalto e Salsicce“, svolto a Spoleto nella frazione San Venanzo il primo maggio 2024.