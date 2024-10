Al via il progetto “Partecipa” . Il Comune coinvolge i cittadini nelle strategie e nei programmi

Al via il progetto “Partecipa“. Partirà domani, alle 21, da Gioiella il progetto di partecipazione attiva del comune di Castiglione del Lago: sarà un momento di dialogo con i cittadini per favorire la partecipazione attiva e per definire strategie e programmi, attraverso un calendario di assemblee pubbliche in tutte le dodici frazioni del territorio comunale. "Uno degli obiettivi principali che si è posta questa amministrazione è la partecipazione dei cittadini alla definizione delle strategie e dei programmi attraverso il coinvolgimento attivo". A spiegare il cuore del progetto è l’assessora Mariella Spadoni. Dopo il primo appuntamento si proseguirà con le assemblee pubbliche in tutte le frazioni: Sanfatucchio, Petrignano, Piana, Porto, Vaiano, Villastrada, Casamaggiore, Badia, Pozzuolo, Macchie e Panicarola, "perché - prosegue Spadoni - tutto il territorio del Comune di Castiglione del Lago, è un unicum che deve essere amato e valorizzato anche grazie alla condivisione delle scelte". Focus, quindi, sul dialogo con la comunità per la definizione e costituzione di un Tavolo Permanente delle frazioni che si costituirà al termine delle assemblee pubbliche dove ogni frazione verrà chiamata ad individuare i tre membri che prenderanno parte al Tavolo. Alle assemblee parteciperanno sindaco, giunta e i rappresentanti della maggioranza del Consiglio comunale che avranno così la possibilità di confrontarsi direttamente con la cittadinanza. Gli argomenti saranno quelli che vedono nella popolazione tutta il soggetto portatore di interesse rilevante. Al termine delle assemblee in tutte le frazioni verrà quindi costituito il Tavolo permanente con deliberazione della giunta comunale. L’amministrazione si impegna a riunire il Tavolo almeno due volte all’anno ma la sua convocazione potrà essere richiesta anche dai rappresentanti di una singola frazione nel caso in cui l’argomento possa essere di rilevante interesse per tutto il territorio.