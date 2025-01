Al via i lavori della strada del Tamburino

ORVIETO Iniziati i lavori di ripavimentazione della strada comunale del Tamburino. L’intervento riguarderà la parte asfaltata del percorso, salvaguardando la selciata storica, e prevede anche il ripristino della regimentazione delle acque superficiali. Si sono invece conclusi prima di Natale i lavori di rifacimento del manto stradale del centro abitato di Corbara, fino alla chiesa della frazione. Nel piano di manutenzioni, coordinato dall’assessorato ai lavori pubblici, in programma anche la ripavimentazione del selciato di via Malabranca nel centro storico di Orvieto. "Con gli interventi su Corbara e al Tamburino – spiega l’assessore Pizzo – è ripartito il piano di manutenzioni stradali che anche in questo secondo mandato interesserà tutto il territorio comunale dopo gli importanti investimenti fatti negli ultimi cinque anni".