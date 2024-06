Al via domani le coinvolgenti. Micro-Olimpiadi

MASSA MARTANA Tornano, come da tradizione, le Micro-Olimpiadi nel borgo massetano, un evento in grado di coinvolgere fattivamente l’intera, giovane comunità. Da domani a domenica 7 luglio cinque squadre, per 115 partecipanti, si affronteranno in discipline sportive, in attività artistiche come teatro e cinema, in domande di cultura generale, ma anche stesura di testi inediti, fumetti, caccia al tesoro e performances multimediali. Il programma che gli Actor Mattis hanno predisposto, come accade ormai da ben 31 anni, sarà molto nutrito: per predisporre gare e spettacoli hanno preso spunto dal fatto che quest’anno è l’anno del dragone e tutto è ispirato agli usi e costumi dell’Oriente. Per ricreare l’atmosfera tipica è stato chiesto ai ragazzi di costruire un dragone cinese con cui inventare un ballo, di realizzare un manga e un mandala di grande dimensione, di allestire un padiglione arricchito di colori e simboli orientali nello spazio del “terzo tempo“, dove tutti si ritrovano in serata per Con-Dividere-Con, stare insieme, ascoltare musica, giocare e regalarsi attimi di sano divertimento. Anche il titolo dell’edizione, “Miclo – Se non io, chi?“, spinge i ragazzi ad una riflessione: per arrivare dove vuoi, devi metterti in gioco ora, con tutto te stesso, nessun può farlo per teì; affronta ora ogni sfida della vita con coraggio e fiducia in te stesso. Una giuria qualificata valuterà e assegnerà un punteggio ad ogni squadra per ogni prova sostenuta: la somma dei punti ottenuti decreterà la classifica finale, nonché la squadra vincitrice. Ci saranno poi gli ospiti a svolgere laboratori che guideranno i ragazzi nel creare, studiare e sperimentare nuove tecniche e giudicheranno, alla fine, le varie esibizioni durante uno spettacolo serale. Susi Felceti