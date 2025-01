Al setaccio le immagini delle telecamere

Proseguono le indagini sulla rapina con coltello, avvenuta sabato pomeriggio in via Briganti. I carabinieri starebbero analizzando i filmati delle videocamere di sicurezza della pasticceria presa di mira da un rapinatore solitario, confrontando, a quanto si è potuto apprendere, quelle immagini con altri filmati di impianti presenti nella zona, alla ricerca di ulteriori elementi per dare un volto al responsabile del colpo. Che ha agito parzialmente coperto, ma che potrebbe essersi presentato nella zona prima di entrare in azione per studiare come colpire e per attendere che nel negozio ci fosse solo la commessa a cui ha puntato un coltello alla gola, arrivando a molestarla, per farsi consegnare l’incasso. Dopo aver arraffato circa duemila euro che erano in cassa, l’uomo si è allontanato a piedi, tra i palazzi di via Briganti e via Cortonese, fino ad arrivare, forse a un mezzo con cui andarsene. L’uomo, in base a quanto denunciato, ha agito da solo, ma potrebbe essere stato atteso da un complice, magari su un’auto, lasciata in una zona più tranquilla e facilmente raggiungibile a piedi. Ipotesi che eventualmente le indagini potranno confutare. La rapina si è verificata intorno alle 16 di sabato. Secondo quanto ricostruito, il rapinatore, entrato fingendosi un cliente, sarebbe riuscito ad arrivare dietro al bancone e bloccare alle spalle la commessa. Tirata a sé, l’avrebbe palpeggiata mentre le puntava un coltello alla gola per costringerla a consegnare il denaro. Poi la fuga e l’allarme che ha dato il via alle ricerche.